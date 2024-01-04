Solinas: «Per vincere, al centrodestra serve confermare la vocazione civica e sardista»

«La Lega e il mio partito sono per la continuità, così come il ministro Tajani: vediamo se ci sono novità romane da FdI, ma a noi non risulta che ci siano stati altri tavoli. Oggi dico che più il centrodestra riuscirà a confermare la propria vocazione civica e sardista, più ha possibilità di vincere le elezioni».

Così il governatore, Christian Solinas, all'apertura del tavolo del centrodestra convocato per discutere della candidatura alla presidenza della Regione. E sulla discesa in campo di Aklessandra Zedda: «Ogni candidature in democrazia è legittima».