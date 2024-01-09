Si muovono i pm, attesa l'informativa su Acca Larentia

Finirà all'attenzione dei magistrati della Procura di Roma l'adunata con saluto romano avvenuta domenica nel corso dell'anniversario della strage di Acca Larentia che il 7 gennaio del 1978 costò la vita ai tre militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni.

I tre furono uccisi davanti alla sede del Msi nello stesso luogo dove domenica pomeriggio si sono dati appuntamento centinaia di militanti di estrema destra che hanno omaggiato le tre vittime con il saluto fascista e il grido "presente".

A piazzale Clodio è attesa una prima informativa da parte della Digos, che verrà inviata nei prossimi giorni: in questura si stanno infatti vagliando le riprese effettuate dalla polizia scientifica per indentificare i partecipanti davanti alla ex sede del Msi.

Una volta compiuti questi primi passi, l'informativa verrà trasmessa ai magistrati che dovranno valutare se procedere con la formale apertura di un fascicolo di indagine.

(Unioneonline/v.l.)