Serdiana, tromba d'aria devasta l'aviosuperficie di Is Paulis

L'evento insolito e improvviso si è verificato nella tarda serata di ieri intorno alle 9.30. La tromba d'aria ha investito in pieno il campo volo causando danni ingenti alle strutture fisse e mobili. Un camper parcheggiato tra i capannoni è stato ribaltato. Al suo interno un paracadutista che si preparava a trascorrere la notte a Is Paulis. Per lui tanto spavento ma nessuna grave conseguenza a parte una lieve contusione alla mano. I momenti del passaggio della tromba d'aria sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Questa mattina nell'aviosuperficie si è lavorato a lungo per rimuovere i detriti dal terreno e rendere di nuovo agibile l’area di volo e metterla a disposizione dei paracadutisti.