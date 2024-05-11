Scontri al Salone del Libro: manifestanti pro Gaza sfondano i cancelli all'ingresso

Alcuni degli attivisti alla manifestazione pro Palestina "tutti gli occhi su Rafah" in programma oggi a Torino hanno aperto con la forza i cancelli di sbarramento all'ingresso del Salone del libro per provare ad entrare.

Sono stati respinti dalla polizia con gli scudi e con i manganelli.

"Il salone del libro è una m... sionista" hanno detto i manifestanti, che hanno preso a calci le transenne intorno all'entrata principale.

La situazione è poi tornata alla normalità con alcuni manifestanti che sono stati identificati. Fra loro anche qualche militante del centro sociale Askatasuna che ieri sarebbe stato tra i partecipanti agli Stati generali della natalità.

(Video di Francesco Orrù)