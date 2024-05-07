Sassari, incontro sulle dipendenze: fondamentale chiedere aiuto

Due giorni di formazione sul tema delle dipendenze, rivolti a specialisti del settore e studenti, organizzati a Sassari dalle Asl numero 1 e da quella di Cagliari. Argomento legato a tutte le dipendenze, che rendono la vita impossibile anche alle famiglie. Educare ed informare i giovani è fondamentale. Offrire il buon esempio per ribaltare il meccanismo che spesso spinge le persone ad intraprendere strade sbagliate nella convinzione di poterne uscire senza difficoltà. Nulla di più sbagliato come racconta la storia di Enrico Comi che a 14 anni è entrato nel mondo della droga: dalla marijuana all'eroina, fino alla rinascita grazie all'ingresso in comunità.

È lui il protagonista della rappresentazione teatrale “Stupefatto”, interpretata da Fabrizio De Giovanni. Abbiamo sentito la sua testimonianza insieme a quella del direttore del Serd di Sassari, Paolo Milia, che oltre descrivere la realtà della tossicodipendenza parla anche delle dipendenze dall'alcol, dal gioco d'azzardo e da internet.

L'invito è quello di rivolgersi al Serd. Non ci sono ticket da pagare, prenotazioni o liste d'attesa. Un confronto con medici esperti che può salvare la vita.