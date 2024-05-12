Santalucia (Presidente Anm): “Congresso e unità magistratura dopo mesi di ingiustificate polemiche"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Si è concluso in questo momento un congresso per noi importantissimo, di una unità vera, reale, di sostanza della magistratura. Lo abbiamo voluto questo congresso perché abbiamo vissuto mesi e mesi di ingiustificate polemiche nei confronti della magistratura", le parole del Presidente dell'Anm Santalucia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev