Sangiuliano a Venditti: "Io alla festa dell'Unità pur di ascoltare un tuo concerto"

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2024 Arrivato in ritardo alla presentazione del progetto culturale “Notte prima degli esami”, con Antonello Venditti, il ministro della Cultura Sangiuliano si è subito rivolto al cantante: “Sono cresciuto con le tue canzoni, sono stato un suo fan: pur di ascoltare le sue canzoni, una volta, alla Mostra d’Oltremare di Napoli sono andato alla festa dell’Unità, cosa che non avrei mai fatto, proprio perché ho una grande stima artistica di Antonello Venditti. Lo ritengo un grande artista che ha racontato la mia generazione, è sempre stato onesto intellettualmente”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev