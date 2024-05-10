Onu, adesione della Palestina: l'ambasciatore israeliano distrugge la Carta
"Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni".
Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan prima del voto in Assemblea Generale della risoluzione che riconoscerebbe la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione internazionale.
"Questo giorno resterà ricordato nell'infamia", ha aggiunto, parlando di uno "stato terrorista palestinese che sarebbe guidato dall'Hitler dei nostri tempi".
"State facendo a pezzi la Carta Onu con le vostre mani", ha detto passando alcune pagine del documento in un tritacarte.
(Unioneonline)