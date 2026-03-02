Olbia, un grazie al ciclismo: così la Sardegna viaggia in giro per il mondo

Al Giro di Sardegna di ciclismo, che si è appena concluso a Olbia dopo cinque tappe, anche campioni del passato come Claudio Chiappucci, Gianni Bugno e Fabio Aru il quale vede un futuro positivo per la manifestazione isolana, inserita nel calendario dopo 15 anni di assenza. Sperando in un prossimo ritorno della corsa in rosa. Si schiudono prospettive favorevoli per la nostra Regione, terra ideale dove le squadre possono svolgere la preparazione in vista delle grandi classiche. L'evento firmato GsEmilia è stato veicolato in tutto il mondo, grazie alle dirette tv. Le parole dell'ex campione Fabio Aru vincitore della Vuelta di Spagna nel 2015