"Natale di serenità e orgoglio": gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani

"Voglio fare a ognmi singolo italiano auguri di buon Natale. Che sia un Natale di serenità e di orgoglio. Il Governo sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione in cui ci troviamo, ma è importante l'entusiasmo di ciascuno di noi".

Così la premier Giorgia Meloni nel video di auguri diffuso questa mattina, 24 dicembre, sui suoi canali social.

"Voglio rivolgere un pensiero particolare - aggiunge - a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali: chi lavora nelle Forze dell'ordine, chi lavora negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all'estero. A loro soprattutto, grazie. E - conclude -, auguri Italia".

(Unioneonline/v.l.)