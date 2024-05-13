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Meloni: "Necessario che Europa diventi gigante geopolitico, ma serve investire in difesa europea"
13 maggio 2024 alle 18:07aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:12
(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Noi dobbiamo investire sul nostro futuro, lo dobbiamo fare insieme. Nell'attuale contesto internazionale, la necessità per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va anche di pari passo con un'industria europea della difesa", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev