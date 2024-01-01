Mattarella, il discorso agli italiani: "Uniti siamo forti"

In questi tempi di "angoscia", "violenze" e iniquità Mattarella sprona gli italiani a non farsi "vincere dalla rassegnazione o dall'indifferenza". "Uniti siamo forti", ha detto il presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno.

Il capo dello Stato ha sottolineato come sia "indispensabile fare spazio alla cultura della pace". E rivolgendosi in particolare ai giovani, Mattarella ha ricordato: "L'amore non è egoismo, possesso o dominio".

Plauso bipartisan alle parole del presidente dela Repubblica, che la Meloni ha definito "profonde" esprimendo "piena condivisione sulla necessità di sostenere occupazione, retribuzioni adeguate, sicurezza sul lavoro e sanità efficiente".

(Unioneonline/v.l.)