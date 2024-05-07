Mattarella all'Onu: "L'Italia è determinata a costruire un mondo più giusto"

(Agenzia Vista) New York, 07 maggio 2024 "L’aspirazione della appena nata Repubblica Italiana ad aderire all’Onu rifletteva la nostra vocazione al multilateralismo e sono lieto di poter riaffermare oggi, di fronte a Voi, la determinazione dell’Italia a collaborare alla costruzione di un mondo più giusto, sicuro e sostenibile, in cui ogni popolo e ogni persona possano ottenere pieno riconoscimento dei propri diritti" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev