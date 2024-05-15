Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest, il padre Roberto: "Felici per svolta inattesa"

Le parole di Roberto Salis per la decisione del tribunale di concedere gli arresti domiciliari, con cauzione e braccialetto elettronico, alla figlia Ilaria, in carcere dal febbraio del 2023 con l'accusa di aver aggredito due neonazisti durante una manifestazione dell'estrema destra. "Siamo felici per la svolta inattesa. Non ci aspettavano questo provvedimento. Stiamo completando le formalità burocratiche per renderlo operativo nel più breve tempo possibile".