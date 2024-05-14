Gallura in vetrina in Slovacchia per il festival "Viva Italia"

Si schiudono importanti prospettive di collaborazione tra Sardegna e Slovacchia che hanno rafforzato la loro intesa a scopo turistico con l'ingresso di nuovi comuni, enti e istituzioni.

La firma dell'intesa è avvenuta a Monti alla presenza di una delegazione del territorio di Presov, guidata dall'ambasciatrice Karla Wusterova.

L'Isola sarà presente a giugno a Poprad, vicino ai Monti Tatra, al Festival ''Viva Italia'' portanto in tavola le eccellenze dei vari territori.