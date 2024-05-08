Fontana premia Ylenia Mellaro, ha partorito due gemelli pur essendo priva del ventricolo destro

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 A Montecitorio, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha ricevuto e premiato Ylenia Mellaro, 36enne romana che rappresenta un caso unico per la sua tipologia di parto: la donna ha, infatti, dato alla luce due gemelli pur essendo priva del ventricolo destro, sin dalla nascita, e affetta da cardiopatia. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’intervento di specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e del Policlinico Gemelli di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev