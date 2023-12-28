Festa a Riccione, la delfina Mia compie 15 anni

Festa al parco Oltremare di Riccione per la delfina Mia che ha compiuto 15 anni.

Arrivata nel 2017, è nata in ambiente controllato e proviene dall'Acquario di Genova.

Mia pesa circa 160 kg ed è lunga 2,50 metri, è la più giovane del gruppo di delfini della Laguna del family experience park - Cleo, Blue, Ulisse e Golia - che fanno parte di un progetto di ricerca in collaborazione con le Università di Urbino, Torino e atenei internazionali, come quello di Saint Andrews in Scozia.

(Unioneonline/v.l.)