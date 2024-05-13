Fabio Rovazzi scippato mentre è in diretta su Instagram: ma è una finta

Fabio Rovazzi scippato mentre faceva una diretta Instagram a Milano? Così pareva: lo youtuber e cantante milanese, 30 anni, stava parlando live con i suoi follower in un ristorante all'aperto in Corso Garibaldi quando dietro di lui si è avvicinato un ragazzo con un cappellino bianco e nero che prima pare studiare la situazione, poi in pochi secondi passa all'attacco, strappandogli il cellulare dalle mani e non lasciandogli nemmeno il tempo di reagire. La diretta, a cui stavano partecipando circa 400 persone, è continuata mentre il ladro scappava a gambe levate con il cellulare in tasca, che inquadra per un attimo il cielo e poi le serrande abbassate dei negozi.

Uno scippo in piena regola che si è rivelato, come qualcuno aveva già ipotizzato su Instagram, una finta. Una trovata pubblicitaria per lanciare il suo nuovo brano "Maranza": «Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio – ha detto Rovazzi -. Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: - /Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza».

Non tutti sui social hanno apprezzato l'idea: «Potevi risparmiartelo», scrivono alcuni utenti.

(Unioneonline/D)