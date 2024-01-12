Distraggono la gioielliera con un finto pancione e rubano gioielli per 40 mila euro
Tre persone sono finite in manette e dovranno rispondere dell’accusa di furto dopo avere messo a segno diversi colpi in alcune gioiellerie di Ferrara.
Nel video, le immagini della banda in azione, con una coppia che entra in gioielleria e comincia a chiedere informazioni su alcuni monili. La donna finge un evidente stato di gravidanza così da mettere a proprio agio la titolare del negozio che tira fuori dalla cassaforte diversi gioielli. Poco dopo entra un’altra coppia, complice della prima, che approfittando della distrazione della proprietaria (impegnata ad aprire la vetrina per tirare fuori altri oggetti) riempie un borsone di sacchetti di gioielli prelevati dalla cassaforte lasciata aperta, per un bottino di 40mila euro.
(Unioneonline/v.l.)