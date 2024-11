Non solo archeologia, il museo di Senorbì apre le sue porte all’arte e in particolare alla pittura. Oggi, sabato 9 novembre, alle 18 nel museo civico archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1, si terrà l’inaugurazione della personale “Percorsi aurei di pittura” di Dionigi Losengo, concretista di chiara fama e illustre esponente del panorama artistico contemporaneo che vede tra le figure di rilievo anche il maestro Giovanni Maesano, protagonista, nel 2001, di una importante mostra svoltasi proprio nelle sale del museo della cittadina nel cuore della Trexenta.

L’arte concreta, di cui Losengo è considerato appunto rappresentante di grande rilievo, è un movimento artistico nato negli anni Venti del Novecento in contrapposizione alle arti pittoriche astratte, successivamente sviluppatosi anche nella musica e nella letteratura. La personale è curata da Marcella Serreli, già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. «L’artista cagliaritano, affascinato dall’interesse per il geometrismo della composizione, trova nello studio rigoroso della sezione aurea, la sua massima fonte di ispirazione: tutto e sempre ha origine dal numero del segmento. Da questo assunto prende forma il suo universo compositivo, in cui si alternano cromie opache e lucenti proiettate, con estremo rigore, su tele di varie dimensioni che si impongono per grande sobrietà e innegabile raffinatezza», spiega Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo Madn e del parco archeologico di Senorbì.

La mostra di Losengo è allestita dopo il successo della personale di Roberta Congiu. Al termine dell’inaugurazione, brindisi con i vini della Cantina Trexenta. Potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

