Ad agosto gli appuntamenti culturali a Senorbì non vanno in ferie. Domani, sabato 3 agosto, alle 19.30 la corte del museo archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1 ospiterà la presentazione del romanzo di Roberto Brughitta “I segreti di Sant’Impera” (edizioni Amicolibro).

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Una notte al museo 2024” promossa dalla cooperativa Sa Domu Nosta e dal Madn in collaborazione con il Comune. L’autore dialogherà con la direttrice del parco archeologico e del museo Elisabetta Frau, ospiti dell’incontro Le Janas di Maist'e e il fisarmonicista Andrea Puddu. Interverranno il sindaco Alessandro Pireddu e l'assessora alla Cultura Sonia Mascia.

Il centro della Trexenta ospita in questi giorni la festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda promossa dal Comitato classe 1974 (i cinquantenni del paese). Dopo il successo del concerto di Noemi che ieri sera ha richiamato a Senorbì il pubblico delle grandi occasioni, oggi, venerdì 2 agosto, alle 22.30 in Piazza Italia si terrà il concerto dei Riff Raff, cover-band degli Ac-Dc; domani, sabato 3 agosto, alle 22.30 il concerto dei Disizu organizzato in collaborazione con l’associazione turistica Pro loco.

