Como, auto finisce nel lago: il recupero dei due cadaveri

Dopo il recupero dei corpi rimasti intrappolati nell'automobile finita nel lago di Como sabato sera, gli inquirenti cercano di capire che cosa sia accaduto.

Da una prima ricostruzione le vittime che si erano appena conosciute sui social avevano cenato in un ristorante, poi dopo la passeggiata erano risaliti in auto ma qualcosa è andato storto.

L'ipotesi più probabile è che un guasto meccanico dell'auto abbia messo in moto improvvisamente il suv con a bordo Tiziana Tozzo e Morgan Algeri. I cadaveri sono stati recuperati a 15 metri di profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

(Unioneonline/D)