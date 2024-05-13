Caso Toti, Spinelli: «Ho detto tutto al Gip, è andata bene»

"È andata bene, ho detto tutto". Lo ha detto l'imprenditore Aldo Spinelli, da martedì agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, subito dopo l'interrogatorio di garanzia in Procura a Genova.

"Penso di meritarmelo", ha aggiunto in risposta ad un giornalista che gli chiedeva se contasse di uscire dagli arresti domiciliari dopol'interrogatorio di garanzia in Procura a Genova. Sulla revoca della misura cautelare, ha aggiunto: "Quelle cose la fa il mio avvocato". "Non sono assolutamente preoccupato", ha poi concluso l'ex patron di Genoa e Livorno.

(Unioneonline)