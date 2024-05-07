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Caso Toti, Foti (FdI): "Sarà il governatore della Liguria a valutare le dimissioni"
07 maggio 2024 alle 20:13aggiornato il 25 maggio 2026 alle 01:07
(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "L'istituto delle dimissione appartiene alla sfera personale. Solo la sfera personale può valutare come sono andati i fatti. Per quanto ci riguarda, condidiamo nella massima velocità nell'affrontare una situazione difficile per chiarire quanto viene contestato" così il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev