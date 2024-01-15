Capoterra, una rassegna di cori per Sant'Efisio

Il 15 gennaio segna una data di grande importanza per la Sardegna, in quanto è il giorno dedicato al ricordo del martirio di San'Efisio, emblema dell'isola e patrono del comune di Capoterra. Per celebrare questa giornata speciale, il coro di San'Efisio di Capoterra ha organizzato un evento straordinario presso la chiesa di San Francesco. Una rassegna di cori, si è svolta ieri sera dalle 19 e ha coinvolto diversi gruppi vocali provenienti da Capoterra e Frutti d’oro e dai comuni limitrofi, come Sarroch (San Vittoria) e Villa San Pietro (San Pietro).

La serata di celebrazioni ha previsto numerose esibizioni in parrocchia, con l'obiettivo di rendere omaggio a San'Efisio, il cui spirito e sacrificio sono stati custoditi nel cuore della comunità sarda per secoli. I quindici canti selezionati per l'occasione sono stati suddivisi tra i cori di Capoterra e i cori ospiti provenienti da Sarroch e Villa San Pietro, lasciando spazio anche per un canto in logudorese offerto dai bambini della parrocchia B.V.M. Madre della Chiesa di Frutti d'oro.

Il coro di San'Efisio di Capoterra, in quanto organizzatore dell'evento, è stato il fulcro delle celebrazioni, presentando brani che esaltano la figura del santo e la sua importanza nella cultura locale. I cori ospiti hanno contribuito alla ricchezza e alla diversità dell'evento, portando la propria tradizione musicale e contribuendo a creare un'atmosfera unica e coinvolgente. Una sorpresa finale a chiudere la serata, ogni coro ha ricevuto in dono una riproduzione del crocifisso di San Damiano, simbolo della chiesa in cui si è svolta la rassegna.

Michele Porcu