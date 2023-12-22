Cagliari, un carico di doni di Natale dei vigili del fuoco per i bimbi del Microcitemico

Il 17 dicembre c'erano Spiderman, Superman e altri supereroi, quelli di fantasia. Oggi all'ospedale Microcitemico c'erano loro, i vigili del fuoco, gli eroi di tutti i giorni, nella realtà.

Una delegazione del comando di Cagliari è arrivata carica di regali destinati ai piccoli pazienti ricoverati, con l’obiettivo di portare un po’ di serenità, spensieratezza e cercando di distrarre i bambini in questi giorni di festa con un piccolo gesto.

Una visita che ha suscitato una grande emozione per i piccoli ospiti, ma anche gioia per i loro familiari e per il personale sanitario che si è reso disponibile per la buona riuscita di questo momento.