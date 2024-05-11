Cagliari, perdita idrica in via Rodi: un fiume di acqua scorre da stamattina

Ingente perdita idrica nella parete esterna di una abitazione di via Rodi, lungo il litorale del Poetto di Cagliari. Da stamattina un fiume d'acqua si riversa sul marciapiede, sembra, a causa della rottura di un collettore. Diverse persone hanno segnalato il problema alla polizia municipale che ha verificato sul posto e ha allertato le squadre di Abbanoa.

Intanto, la ''fontana improvvisata'' di via Rodi (di acque bianche per fortuna) continua ad attirare la curiosità di passanti e turisti, che numerosi oggi si sono riversati in spiaggia a causa delle temperature alte prettamente estive. I tecnici dovrebbero risolvere la perdita entro oggi, o al più tardi domani mattina.