Cagliari a Lecce per sbloccarsi in trasferta

Si chiude il girone d’andata in mezzo alla tempesta. A Lecce, stadio Via del Mare, pioggia e vento forte accolgono le squadre. Ranieri non stupisce, per la prima volta, e sceglie gli undici annunciati: Scuffet fra i pali, Zappa e Augello esterni, Goldaniga e Dossena centrali, in mezzo al campo Prati (recuperato) con Nandez e Makoumbou, poi io la alle spalle di Petagna e Oristanio. D’Aversa risponde con Falcone in porta, i quattro dietro sono Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo, in mezzo al campo Ramadani è il regista, con Kabà e Gonzalez, trequartisti Oudin e Strefezza, la punta è Krstovic. Ci sono circa trecento tifosi del Cagliari, che sperano in un pronto riscatto dopo la brutta figura di Milano in Coppa Italia.