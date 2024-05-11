Assemini, Nicolò Farci assessore 19enne: «Spazi, eventi e formazione per i giovani»
Sembra avere le idee chiare Nicolò Farci consigliere comunale di Assemini di 19 anni nominato dal sindaco Mario Puddu assessore alle Politiche Giovanili.
Tra i programmi la creazione a breve di una Consulta Giovanile, un ponte tra l'ente e le istanze delle nuove generazioni, la ricerca di nuovi spazi di aggregazione, più eventi a misura dei giovani e corsi di formazione per combattere la piaga della disoccupazione.
Dal canto suo il sindaco Puddu conferma la sua scelta ed esprime fiducia nelle capacità del giovane assessore.