VaiOnline
L’altro nodo.
03 marzo 2026 alle 00:08

«Ztl, le nuove regole non aiutano le attività» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per i ristoratori dei quartieri storici di Cagliari non c’è soltanto la questione delle aree pedonali a tenere banco, ma – fra le tante – anche quella della Ztl. Lo scorso 2 dicembre, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento delle zone a traffico limitato, aggiornandolo in base alle attuali esigenze.

Subito dopo la pubblicazione del testo, i titolari di locali e ristoranti di Castello, Marina, Stampace e Villanova avevano manifestato il loro malcontento per essere stati esclusi dalla discussione sul nuovo regolamento e avevano fatto presente eccessive limitazioni per i clienti. A tre mesi di distanza, per ora, nulla è cambiato.

«La situazione è la stessa», il messaggio di Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «A Castello, per esempio, gli operatori ne risentiranno sicuramente se non si trovano delle soluzioni per calmierare le difficoltà. Di certo, avere gli ascensori a singhiozzo non aiuta».

Nella casistica degli accessi alle Ztl sono presenti 19 categorie differenti, fra cui una per le attività produttive: quelle con sede interna ai varchi possono ottenere un pass di transito e sosta limitata a 30 minuti, per operazioni connesse alle attività, e fino a due pass per le moto che effettuano consegna a domicilio (ossia l’apertura temporanea per i rider). Ma per i clienti non ci sono agevolazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 