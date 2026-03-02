VaiOnline
Diritti.
03 marzo 2026 alle 00:08

Disabilità, è l’Isola delle barriere  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I comuni italiani sono ancora indietro nell’eliminazione delle barriere architettoniche. A 40 anni dalla legge 41 del 1986, solo un capoluogo di provincia su tre - 43 su 118, pari al 36,4% - si è dotato del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) previsto dalla normativa. Mentre 16 amministrazioni (il 13,6%) hanno un piano non ancora approvato, in 25 (21,2%) è in fase di realizzazione e 34 comuni, il 28,8%, risultano senza piano o con informazioni insufficienti. Emerge da una ricerca dell’associazione Luca Coscioni, che non ha potuto prendere in considerazione il comune di Roma, dove la competenza è in carico ai 15 municipi: solo quattro hanno risposto, ma nessuno di essi si è ancora adeguato. Dei 43 Comuni che hanno approvato un Peba sono sette, tra cui Firenze, quelli toscani, cinque sono in Emilia-Romagna, altrettanti in Lombardia (tra cui Milano). Tra le città che hanno approvato il piano anche L’Aquila, Potenza, Campobasso, Trento e Venezia. Per quanto riguarda i 34 Comuni che risultano senza Peba o con informazioni non reperibili/insufficienti, sette sono in Sardegna e tra questi figura Cagliari. «Abbiamo affrontato - dice il legale Alessandro Gerardi, consigliere generale dell’associazione - casi concreti di discriminazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza dei Peba non è una semplice mancanza amministrativa, ma una lesione di diritti. Possiamo dirlo con chiarezza: grazie alle nostre iniziative si è costruito un vero e proprio diritto ai Peba, come dimostrano i provvedimenti emessi dai tribunali, sia in sede civile che amministrativa, con i quali i Comuni di Catania, Santa Marinella e Pomezia sono stati condannati ad adottare il piano in tempi certi».

«A quarant’anni dalla legge istitutiva dei Peba - dichiara Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative dell'Associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone con disabilità - l’Italia è ancora drammaticamente indietro nel rispetto dei diritti legati all’accessibilità e all’eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali. Non stiamo parlando di un dettaglio tecnico, ma della possibilità concreta per milioni di persone di vivere, muoversi, studiare e lavorare in condizioni di pari dignità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 
Il focus.

Aree pedonali h24, scontro sulla scelta

Via Sassari e parte della Marina senza auto: residenti e commercianti divisi 
Riccardo Spignesi