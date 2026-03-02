VaiOnline
Grosseto.
03 marzo 2026

Studentessa italiana muore durante l’Erasmus in Spagna 

Grosseto. Profondo cordoglio per la morte di Emma Carratelli, 24 anni, studentessa al quarto anno di Medicina veterinaria all’Università Federico II di Napoli, deceduta mentre era in soggiorno Erasmus a Cordoba, in Spagna. La giovane, originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, si era sentita male ed era stata ricoverata nel reparto di cardiologia dell’ospedale locale. Non risultano patologie pregresse.

I genitori della studentessa si trovano in Spagna per riportare la salma in Italia e ottenere chiarimenti sulle cause.

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità accademica. Studenti e docenti ricordano Emma come brillante, determinata e appassionata di animali, in particolare equini. Il rettore e l’ateneo federiciano si uniscono al dolore della famiglia e della comunità Erasmus, sottolineando il suo entusiasmo, la vitalità e il sorriso che resteranno nel ricordo di tutti.

