VaiOnline
Mercati.
03 marzo 2026 alle 00:09

Borse europee in ribasso, volano i prezzi di petrolio e gas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Forti ripercussioni dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran nella prima seduta di mercati aperti. A partire dal prezzo del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi bruciati.

Ma i venti di guerra nel Golfo hanno infiammato soprattutto il metano, che ha chiuso ad Amsterdam con un boom del 39% a 44,5 euro al Megawattora e un massimo di giornata a 49 euro, sui livelli più elevati dall'ottobre 2022. I rialzi legati all'attacco su Teheran sono stati ulteriormente rafforzati dall'annuncio di QatarEnergy sull'interruzione della produzione di gas naturale liquefatto dopo la ritorsione sul suo impianto di Ras Laffan, il più grande al mondo.

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha spinto, seppur in maniera minore, anche il petrolio, che a New York si è mosso su rialzi medi del 5% raggiungendo la quota dei 70 dollari al barile, con massimi in avvio di seduta a 75 dollari. Il Brent europeo ha invece raggiunto anche gli 80 dollari al barile.

Un quadro che diventa preoccupante per i consumatori. I prezzi dei carburanti sono in deciso rialzo, con nuovi aumenti su gasolio che è già al livello più alto da un anno. E secondo la Staffetta Quotidiana sulle fonti di energia siamo solo all'inizio. Gli aumenti registrati nella prima giornata della settimana non tengono infatti conto di questo balzo delle quotazioni petrolifere, quindi gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire solo dalle prossime ore.

Con l’oro sostanzialmente stabile, è stata abbastanza normale la reazione delle Borse europee, la peggiore è

stata Madrid, in calo finale del 2,7%, seguita da Francoforte che ha perso il 2,6%, Parigi che ha ceduto il 2,1% e Milano l'1,9%. Londra ha segnato invece un calo finale dell'1,2% e Amsterdam di un punto percentuale, due Borse sostenute dai titoli dell'energia e della Difesa.

In totale con l'indice Stoxx 600 dei principali titoli europei sono stati persi 314 miliardi di euro di capitalizzazione, mentre Wall street dopo un'apertura debole si è mossa a lungo attorno alla parità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 
Il focus.

Aree pedonali h24, scontro sulla scelta

Via Sassari e parte della Marina senza auto: residenti e commercianti divisi 
Riccardo Spignesi