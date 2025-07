Progressisti, arriva la sfiducia politica a Satta 

Ampliare e rafforzare il Campo largo, anche in vista delle prossime tornate elettorali, proprio come è stato fatto – e su indicazione del partito – in occasione delle elezioni a Nuoro. È l’idea che il gruppo dirigente dei Progressisti ha voluto ribadire anche ieri all’assemblea regionale degli iscritti presso la sala riunioni della cooperativa sociale “Il Seme” a Santa Giusta. All’unanimità dei presenti, l’assemblea ha approvato la ricomposizione del Comitato esecutivo che si è riunito subito dopo per confermare il sindaco di Cagliari Massimo Zedda alla presidenza del partito, e per provvedere alla nomina di Matteo Massa a tesoriere e rappresentante legale, in sostituzione di Gianfranco Satta. Un segnale forte, quest’ultimo, di sfiducia politica nei confronti dell’attuale assessore all’Agricoltura che, di fatto, non è più rappresentante legale del partito.

La rottura, d’altra parte, non risale certo a ieri, ma era diventata praticamente ufficiale in occasione del voto a Nuoro, quando i Progressisti avevano proposto l’allargamento della coalizione a candidati vicini all’ex sindaco Andrea Soddu (che alle ultime regionali aveva deciso di correre con Renato Soru, quindi contro il Campo largo), mentre Satta si era opposto con forza.

Il nodo

Oggi, di fatto, il partito e il suo gruppo regionale – nel frattempo «rafforzato con nuove presenze in tutte le circoscrizioni, e soprattutto in quella di Nuoro, dove ha ottenuto un importantissimo risultato elettorale nelle ultime comunali, e nel Medio Campidano, riuscendo ad essere presente in modo equilibrato in tutta la Sardegna» – non ha più nessuno che lo rappresenti nella Giunta Todde. Di questo dovrà tenere conto la presidente della Regione che potrebbe riprendere in considerazione l’idea del rimpasto finita, nei giorni scorsi, nel congelatore. Del comitato esecutivo fanno parte la deputata Francesca Ghirra, i consiglieri regionali Francesco Agus, Ivan Pintus e Gianfranco Satta, quindi – trea gli altri - Luciano Uras, Matteo Massa, Sandro Serreli, Federica Diana, Federica Siddi, Roberto Uzzau, Simone Campus, Tania Decortes, Antonello Comina, Amelia Laura Enna, Antonella Gaspa, Rachele Alessia Piras, Adriano Catte, Fabrizio Gaviano. (ro. mu.)

