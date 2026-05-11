Zona rossa, nuove denunce e allontanamenti 

Piazza del Carmine ma non solo. I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato dei controlli nelle aree del centro storico per garantire maggiore sicurezza da domenica pomeriggio fino alle prime luci dell’alba. Un servizio che ha portato all’identificazione di quasi cento persone ma anche a cinque denunce e tre allontanamenti da piazza del Carmine. L’operazione coordinata dal comando provinciale arriva al termine di una settimana complicata, con le polemiche politiche esplose in Consiglio comunale per la diversità di vedute, tra maggioranza e opposizione, proprio sull’area al centro dei controlli, spesso teatro di scene di degrado ed episodi di microcriminalità.

I numeri

Alla fine del servizio, i militari del nucleo radiomobile della compagnia, con il supporto del personale delle stazioni di Villanova, Stampace e San Bartolomeo, hanno sorpreso un cinquantasettenne cagliaritano, disoccupato e conosciuto per i suoi precedenti, in giro nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. E anche un diciottenne è stato denunciato perché sarebbe dovuto essere in una comunità perché sottoposto alla misura cautelare. Le loro posizioni ora verranno valutate dall’autorità giudiziaria per eventuali aggravamenti dei provvedimenti. Sotto osservazione anche piazza del Carmine e le altre aree inserite nella zona “rossa”, sottoposta a tutela rinforzata come stabilito da ordinanza prefettizia per contrastare il degrado e garantire la sicurezza dei cittadini. Tre le persone allontanate, perché violavano le prescrizioni previste, un 43enne di origini senegalesi residente a Selargius, un sessantunenne cagliaritano e un ventisettenne residente a Uta. Gli accertamenti dei carabinieri hanno portato inoltre all’identificazione, in diverse zone del centro storico, di 91 persone e al controllo di decine di veicoli. Anche in questo caso sono scattate delle denunce per un 29enne cagliaritano senza patente, alla guida di una moto che non aveva copertura assicurativa né revisione, per un operaio cinquantenne di Selargius trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata, e per un settantunenne di Capoterra presente in città nonostante il foglio di via.

Le polemiche

Il tema della sicurezza in piazza del Carmine, e nelle altre zone del centro, la scorsa settimana ha infiammato il dibattito in Consiglio comunale. Non è escluso che l’argomento possa essere affrontato in Aula in una delle prossime sedute, con una discussione inserita tra gli argomenti all’ordine del giorno. (m. v.)

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