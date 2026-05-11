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12 maggio 2026 alle 00:14

Schianto fatale tra moto: vittime due ragazzi di 22 anni 

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Roma. Un impatto tra moto che non ha lasciato scampo a due giovanissimi domenica sera a Roma. Ancora sangue sulle strade della Capitale. Le ultime vittime sono Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, entrambi ventiduenni. L'ultimo tragico incidente si è verificato all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale. Un punto tristemente soprannominato dagli abitanti della zona “incrocio della morte”.

Inutili i soccorsi per i due ragazzi, deceduti nello schianto. Uno, fatalità, era un compagno di classe di Gaia Von Freymann, travolta e uccisa a 16 anni da un suv insieme a Camilla Romagnoli nel 2019 a Corso Francia. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Le moto sono state sequestrate dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Sotto la lente la velocità e il rispetto degli impianti semaforici. A puntare il dito contro quell'incrocio gli abitanti della zona che chiedono un intervento urgente per la sicurezza. «Da anni i residenti di San Paolo chiamano questo punto “L'incrocio della morte”». scrive il Comitato di abitanti sui social. «Non è un'esagerazione: è la realtà che viviamo dai nostri balconi o quando attraversiamo. Frenate improvvise, schianti violentissimi, urla, sirene, vigili del fuoco che estraggono persone e corpi dalle lamiere. Troppo spesso giovani. Troppo spesso di notte».

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