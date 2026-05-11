La manovra da 750 milioni slitta ancora 

Slitta ancora la manovra da 750 milioni di euro che non diventerà legge prima di metà giugno. Ieri la presidente della Regione ha riunito la maggioranza proprio per provare a fare sintesi sui contenuti della variazione di bilancio, in particolare per quanto riguarda i 300 milioni ancora da programmare. Vertice lunghissimo e affollato (40 i partecipanti tra assessori, segretari dei partiti e capigruppo) voluto dalle forze politiche sinora escluse dal confronto, che hanno chiesto la massima collegialità nelle decisioni al di là dei “bilaterali” tra Pd e M5S. Allo studio interventi per il caro carburante.

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