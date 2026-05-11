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L’allarme.
12 maggio 2026 alle 00:15

118, associazioni nel caos 

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Denunciano «la continua proroga di una convenzione che non riconosce i costi reali sostenuti e continuamente cresciuti negli anni; la drammatica condizione vissuta nei Pronto soccorso dagli operatori del 118; la sempre maggiore difficoltà a reperire operatori volontari a causa delle difficili condizioni del servizio; la continua perdita delle dotazioni di presidi; la mancanza di una regolamentazione che stabilisca con quali requisiti si possono fornire servizi di assistenza sanitaria, che consente l’inserimento nel sistema di strutture inaffidabili e poco qualificate».

Le associazioni aderenti al Socor e le associazioni “Libere” che operano nel sistema 118, si sono riunite nei giorni scorsi a Iglesias. «Sono stati evidenziati numerosi problemi che stanno destando forti preoccupazioni sulle possibilità delle associazioni di poter proseguire su un servizio essenziale (che arriva a coprire l’80% degli interventi complessivi) svolto da decenni, problemi che hanno già portato diverse realtà a un ridimensionamento o a una sospensione definitiva», avverte il presidente del Socor Sardegna Pierpaolo Emmolo.
Si teme anche che «nel sistema possano svilupparsi inserimenti di organismi e interessi di parte, che poco hanno da spartire con un servizio mirato sulla qualità e l’efficienza in tutto il territorio regionale, abbandonando proprio le aree più periferiche e economicamente meno “redditizie”. E l’attuale inerzia della politica, aggrava questi problemi».

Si chiede dunque «la rapida applicazione della “Convenzione Ponte” condivisa a febbraio; l’incremento dei rimborsi, compresi quelli dei costi per il personale dipendente regolare; la rapida discussione di una nuova convenzione; la condivisione e la coprogettazione del sistema di assistenza; la definizione di norme per l’accreditamento delle organizzazioni che operano nei servizi di emergenza».

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