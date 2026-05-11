A Torpè 1800 elettori e quattro candidati a sindaco 

A Torpè, centro della Baronia con poco più di tremila abitanti e circa 1800 elettori, la campagna elettorale registra il primo colpo di scena. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle quattro liste in corsa per il rinnovo del Consiglio comunale, due candidati consiglieri sono stati cancellati da uno degli schieramenti in competizione. Si tratta di Patrizia Coronas e Gianluca Deriu, inseriti nella lista guidata da Gianni Pilosu. A spiegare l’accaduto è lo stesso candidato sindaco. «Un errore tecnico commesso in Comune al momento della vidimazione dei nomi dei candidati – afferma Pilosu – è alla base dell’incidente. Lo stesso funzionario ha ammesso il proprio errore e ora attendiamo quali saranno gli sviluppi, pronti, nel caso non vengano riammessi, a ricorrere al Tar».

L’episodio apre ufficialmente una competizione amministrativa che si annuncia accesa e che viene percepita come un segno di partecipazione democratica, visti i quattro schieramenti in campo. Gianni Pilosu, 61 anni, allenatore di calcio e direttore d’albergo, guida la lista civica “Destinazione Torpè” e punta sullo sviluppo turistico del territorio. «Vogliamo valorizzare le nostre ricchezze paesaggistiche e la vicinanza al mare – spiega – sviluppando le potenzialità del parco di Tepilora e della Biosfera Mab del Montalbo attraverso una rete con i paesi vicini». Marco Zirottu, 41 anni, ristoratore e assessore ai Servizi sociali dell’amministrazione uscente guidata da Martino Sanna, rivendica invece l’esperienza amministrativa e l’ascolto dei cittadini. «Non abbiamo costruito una lista improvvisata – sottolinea – ma un gruppo formato da persone serie e motivate». Punta sui giovani e sul sociale Fabrizio Ladu, 51 anni, biologo, docente e presidente del gruppo folk Santu Predu. «Tra gli obiettivi che ci prefissiamo c’è la valorizzazione dei giovani», spiega il candidato, che propone anche maggiore trasparenza amministrativa, tutela ambientale e modifiche al Puc. La candidatura più giovane è quella di Alessandro Mulas, 24 anni, segretario provinciale giovanile di Forza Italia, alla guida della lista “Progetto Torpè insieme per il futuro”. «Puntiamo su rinnovamento generazionale e amministrativo – dice – su un nuovo piano urbanistico e una macchina comunale più efficiente».

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