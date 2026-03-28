World Cup, sui 10 km Guidi è sesto e Dalu 11° 

Buona prova di squadra degli azzurri nella prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Soma Bay (Mar Rosso). Sui 10 km maschili, vinti dal tedesco Florian Wellbrock, terzo Domenico Acerenza, quinto Andrea Filadelli con un decimo sul cagliaritano Marcello Guidi (Rari Nantes e Fiamme Oro) che ha preceduto di tre decimi Gregorio Paltrinieri. Undicesimo l’altro cagliaritano Fabio Dalu, esperino dell’Esercito.
A Riccione sono cominciati i Criteria giovanili in vasca corta. La prima medaglia per la Sardegna l’ha conquistata l’esperina Silvia Piras, seconda sui 1500 stile libero Juniores 2010 in 16’27”77.
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