Violentò una 14enne: arrestato 

Palermo. Non aveva ancora 14 anni quando, durante la festa di Carnevale, è stata violentata da un ragazzo che ne avrebbe compiuti 18 qualche settimana dopo. È accaduto di notte in un paesino del Corleonese, in provincia di Palermo, lo scorso febbraio. Ora il giovane è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni, mentre la ragazzina è stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale. I carabinieri che hanno condotto le indagini, parlano una scena da incubo, di modalità particolarmente aggressive e degradanti. La vittima, che durante la festa aveva incontrato il ragazzo, si era allontanata dal gruppo di amiche. Rimasta momentaneamente da sola, non è stata in grado di divincolarsi. Condotta in una strada buia e isolata, ha subito violenze che le hanno provocato anche gravi lesioni fisiche e uno stato di shock. Gli accertamenti del Ris di Messina confermano la drammaticità di quanto accaduto. Il resto è testimoniato dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dalle persone che hanno prestato il primi soccorsi alla ragazzina.

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