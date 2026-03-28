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Verso la Pasqua
29 marzo 2026 alle 00:28

Settimana Santa, riti e fede nell’Isola 

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Da oggi, Domenica delle palme, fino a Pasqua, riti tradizionali, processioni, preghiere, canti animeranno le parrocchie, le piazze e le strade dei centri dell’Isola, da Cagliari ad Alghero, da Iglesias a Castelsardo, da Bosa a Desulo e fino alla Baronia. I riti della Settimana Santa in tutta la Sardegna vengono animati da confraternite e prioresse che si dedicano con passione a salvaguardare le tradizioni pasquali. Videolina seguirà con numerose dirette gli eventi della settimana. Intanto, ieri la rappresentazione della Passione di Gesù si è tenuta a Cagliari nella scalinata davanti alla basilica di Bonaria.

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