Settimana Santa, riti e fede nell’Isola 

Da oggi, Domenica delle palme, fino a Pasqua, riti tradizionali, processioni, preghiere, canti animeranno le parrocchie, le piazze e le strade dei centri dell’Isola, da Cagliari ad Alghero, da Iglesias a Castelsardo, da Bosa a Desulo e fino alla Baronia. I riti della Settimana Santa in tutta la Sardegna vengono animati da confraternite e prioresse che si dedicano con passione a salvaguardare le tradizioni pasquali. Videolina seguirà con numerose dirette gli eventi della settimana. Intanto, ieri la rappresentazione della Passione di Gesù si è tenuta a Cagliari nella scalinata davanti alla basilica di Bonaria.