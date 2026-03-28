A Quartu si va verso una battaglia a tre 

Lo scenario quartese è quasi definito in vista delle amministrative del 7 e dell’8 giugno. La corsa sarà a tre, salvo spaccature nel centrodestra e ulteriori coalizioni o liste.

Il sindaco uscente Graziano Milia è in campo per la riconferma, da settimane alla guida di un’alleanza civica, allargata rispetto al perimetro della coalizione di sei anni fa e all’attuale squadra al governo della città. La sua creatura politica, Rinascita Quartu, stavolta avrà il supporto di tutto il centrosinistra locale ma senza simboli di partito, come richiesto dal sindaco, che a dicembre aveva aperto le porte a nuovi ingressi. Appello a cui ha risposto il movimento Cambiamo Quartu, fondato dal consigliere Francesco Piludu - sei anni fa sfidante dell’attuale sindaco e ora suo alleato con tanto di patto civico sottoscritto nei giorni scorsi - e dal Polo civico di Tonio Pani e Romina Angius, che poche settimane fa hanno ufficializzato il sostegno a Milia. Sulla stessa linea i Progressisti, il Psi, Avs. E per ultimo il sì definitivo di M5S e Pd, al fianco del sindaco uscente con liste senza simbolo di partito. Un’operazione politica che di fatto rimette insieme l’ala progressista e di centrosinistra che nel 2020 si presentò divisa alle comunali.

Il centrodestra dovrebbe decidere domani il leader dello schieramento. Dopo l’ultimo incontro infuocato fra vertici regionali delle forze politiche alleate, si va verso l’investitura dell’ex assessore all’Ambiente in Regione Marco Porcu, esponente di FdI. Praticamente archiviata la possibile candidatura del collega di partito Lucio Torru, così come quelle di Guido Sarritzu proposto dall’Udc, dell’ex sindaco Mauro Contini dei Riformatori e di Roberto Farci per Sardegna Forte. Ma nel centrodestra resta un clima pesante, e c’è chi minaccia liste alternative alla coalizione. Praticamente certa la discesa in campo di Roberto Matta, presidente da anni dell’Associazione turistica di Quartu, che si candiderà a sindaco con il suo movimento Turismo e progresso, con una lista civica e un programma elettorale che punta principalmente sul rilancio della città in chiave turistica. ( f. l. )

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