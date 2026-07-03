Wimbledon, ora Sinner va di fretta 

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale di Wimbledon. Impegnato per la prima volta sul campo 1, il numero 1 al mondo ha superato 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Jenson Brooksby. Nel primo set, il settimo game è fatidico anche stavolta, con Sinner che vola 0-40 e, alla seconda occasione, strappa per la prima volta il servizio al 26enne californiano. In avvio di secondo set, i due atleti si devono impegnare per mantenere il servizio salvando alcune palle break. Come nel primo parziale, anche stavolta è 0-40 Sinner sul 3-3; break per l'azzurro, che si ripete per il 6-3. Break e controbreak in apertura di terzo set e ancora nell'ottavo e nono game, ma l'altoatesino non si scompone e, alla terza occasione, chiude a braccia alzate. Negli ottavi, Sinner si troverà un avversario inatteso, il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki, che dopo aver perso 6-1 il primo set, è riuscito a girare la partita, eliminando lo spagnolo Rafa Jodar 7-6(5), 6-4, 6-4. «Non ci ho mai giocato, ma chiunque entra in ottavi merita di essere qui», ha commentato l'azzurro appena saputo il suo prossimo impegno, sottolineando l'importanza di recuperare al meglio.

Nole non molla

A proposito di giovani talenti attesi ad alti livelli, ma poco a loro agio - evidentemente - sui prati inglesi, cade anche il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto con un 6-3 periodico dal qualificato russo Roman Safiullin. In campo due ex numeri 1. Vince il serbo Nole Djokovic, che ha sconfitto 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) il francese Arthur Rinderknech e ora se la vedrà proprio con Safiullin. Costretto a salutare Londra, invece, il russo Daniil Medvedev, sconfitto 7-6(4), 7-6(5), 7-5 dal tedesco Jan Lennard Struff.

Paolini solo singolare

Nel doppio femminile, si ritirano prima ancora del via Sara Errani e Jasmine Paolini, presumibilmente per preservare il cammino in singolare di quest'ultima, ancora non al meglio dopo i problemi al piede che l'hanno condizionata negli ultimi mesi. Jasmine giocherà oggi, sul campo 3 (sarà il secondo match dalle 12), contro l'ellenica Maria Sakkari. I precedenti dicono 3-2 in favore della la tennista greca. Due i match quest'anno, con una vittoria per parte: l’azzurra Paolini a Cincinnati, Sakkari a Doha, sempre sul veloce.

Tre azzurri in campo

Oggi, con Paolini, altri tre italiani cercheranno di raggiungere Sinner agli ottavi. Ancora Centrale per Matteo Berrettini (terzo match dalle 14.30), che affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. In equilibrio i precedenti tra i due, entrambi datati 2019: Dimitrov vinse 7-5, 6-4 sulla terra battuta dell'Atp1000 di MonteCarlo, Berrettini si vendicò con un doppio tiebreak sul veloce del 500 di Vienna. Doppio appuntamento azzurro sul campo 2. Secondo match dalle 12 con Flavio Cobolli con il russo Karen Khachanov. Nell'unico precedente, giocato sul rosso dell'Atp1000 di Madrid 2024, fu Khachanov a imporsi in due set. A seguire, Lorenzo Sonego andrà all'assalto dello statunitense Taylor Fritz. Ben otto i precedenti tra i due, con l'americano in vantaggio 6-2. Il primo (unico qui), lo vinse in quattro set Fritz nel 2018, così come gli ultimi quattro, tutti sul veloce (due lo scorso anno, nei 1000 sul cemento statunitense di Miami e Cincinnati). Firmati da Sonny gli unici due match sul rosso (al Roland Garros nel 2020 e a Cagliari l'anno dopo, nell'Atp250 poi vinto proprio dal torinese).



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