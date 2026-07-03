Tenta di uccidere la compagna 

CAtania. Ha tentato di strapparle il cellulare di mano mentre parlava con le amiche in videochiamata, lei si è rifiutata di consegnarglielo. Ne è nata una lite violenta, poi il buio improvviso preceduto dall’urlo della donna. Preoccupate, le amiche hanno lanciato l’allarme alla sala operativa della Questura di Catania attivando, in questo modo, l’intervento dei poliziotti. La denuncia tempestiva ha evitato una tragedia.

L’uomo, Francesco Patania, un 33enne catanese compagno della vittima, è stato fermato con l’accusa di tentato femminicidio. Lei è ricoverata in ospedale, con diverse ferite e un trauma cranico con emorragia celebrale. Gli agenti hanno inoltre scoperto un inquietante precedente: il padre dell’indagato, ad aprile, uscito di galera, aveva cercato di assassinare a coltellate l’ex moglie, madre del fermato.

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