Fentanyl rubato, scatta l’allarme 

Roma. Ottanta fiale di fentanyl scomparse dalla farmacia dell’ospedale Israelitico e una stima che getta in allarme il Governo: da quel quantitativo, infatti,potrebbero essere ricavate fino a circa 20mila dosi destinate al mercato illecito. È questo lo scenario che ha spinto Palazzo Chigi a convocare una riunione d’urgenza, trasformando un'indagine per furto in un caso di sicurezza sanitaria nazionale. Questo perché l’oppiaceo sintetico ha effetti fino a cento volte maggiori rispetto all’eroina. Secondo fonti della presidenza del Consiglio, c’è «un forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia di esse». La denuncia è stata presentata ai carabineiri da parte dell’ospedale Israelitico stesso.

La riunione

Nel primo pomeriggio di ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano ha riunito a Palazzo Chigi i rappresentanti del ministero della Salute, della Direzione centrale per i servizi antidroga. Dal vertice è stata ribadita «la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi». Nel frattempo sono stati attivati i carabinieri del Nas per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti.

Perché il furto

Il fentanyl è un oppioide sintetico impiegato negli ospedali come anestetico e nella terapia del dolore. La sua potenza è molto superiore a quella della morfina, cento volte di più, si è detto, e proprio questa caratteristica lo rende una sostanza estremamente pericolosa se utilizzata al di fuori dell'ambito medico. «L'effetto anche di una minima quantità di Fentanyl può essere cento volte superiore all'eroina», ribadisce Giampaolo Nicolasi, responsabile della Comunità Incontro di Amelia. «Se le 80 fiale rubate a Roma dovessero arrivare sul mercato si rischierebbe una strage», conclude.

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