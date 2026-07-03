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Milano.
04 luglio 2026 alle 00:38

Inchiesta escort, Bastoni non si presenta ai pm 

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Milano. Ci ha pensato, poi su suggerimento dei suoi legali, ha deciso (come suo diritto) di non presentarsi all’interrogatorio fissato dalle pm per ieri mattina. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile (con al centro una agenzia di organizzazione eventi che offriva giovani escort a persone facoltose), avrebbe dovuto essere interrogato ieri. Ma tramite il suo legale, Salvatore Scuto, ha comunicato alle pm di aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Intanto, ieri, è stato sentito in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori, Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, convocato come testimone nella stessa indagine milanese. Calafiori è uno dei tre calciatori sentiti dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Anche Daniel Maldini, attaccante dell'Atalanta e figlio dello storico capitano del Milan e della Nazionale, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, essendo testi, hanno risposto a tutte le domande, dando spiegazioni ma senza portare elementi nuovi al quadro già emerso.

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