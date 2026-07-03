Inchiesta escort, Bastoni non si presenta ai pm 

Milano. Ci ha pensato, poi su suggerimento dei suoi legali, ha deciso (come suo diritto) di non presentarsi all’interrogatorio fissato dalle pm per ieri mattina. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato per prostituzione minorile (con al centro una agenzia di organizzazione eventi che offriva giovani escort a persone facoltose), avrebbe dovuto essere interrogato ieri. Ma tramite il suo legale, Salvatore Scuto, ha comunicato alle pm di aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Intanto, ieri, è stato sentito in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori, Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, convocato come testimone nella stessa indagine milanese. Calafiori è uno dei tre calciatori sentiti dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Anche Daniel Maldini, attaccante dell'Atalanta e figlio dello storico capitano del Milan e della Nazionale, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, essendo testi, hanno risposto a tutte le domande, dando spiegazioni ma senza portare elementi nuovi al quadro già emerso.

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