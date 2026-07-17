“We want Miles!” Marcus Miller re l’iconica band 

Un appuntamento imperdibile per celebrare a 100 anni dalla nascita una delle icone della musica di tutti i tempi. Domani alle 21 all’interno della diciannovesima edizione del CultureFestival arriva alla MusiCa Arena in Fiera di Cagliari “We want Miles!”, concerto tributo al genio rivoluzionario di Miles Davis.

Realizzato nell’ambito del cartellone di Cagliari dal vivo, l’evento (ingresso lato piazzale Marco Polo) è organizzato dall’associazione Sardina Pro arte con la direzione artistica del compositore e violinista Simone Pittau.

Per questo concerto Marcus Miller, considerato tra gli artisti più influenti del nostro tempo, ha riunito un gruppo esplosivo che include i membri originali della band del ritorno di Miles Davis negli anni '80: Bill Evans al sassofono, Mike Stern alla chitarra, Mino Cinelu alle percussioni e il talentuoso trombettista Russell Gunn, che ha suonato con Miller negli ultimi dieci anni, portando alla ribalta le sue interpretazioni uniche della musica di Davis. A questi mostri sacri si aggiungono Brett Williams alle tastiere e Anwar Marshall alla batteria. Da non perdere.

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