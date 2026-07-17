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Torino
18 luglio 2026 alle 00:48

Lite stradale, anziano ucciso davanti al figlio 

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Torino. Un litigio nato dopo un attraversamento della strada si è trasformato in tragedia. A Collegno il 79enne Antonio Greco è stato ucciso con una coltellata al petto davanti al figlio non autosufficiente, che nel tentativo di fermare l’aggressione è rimasto ferito a un braccio. Per l’omicidio è stato arrestato Luigi Soffrano, 51 anni, residente a Collegno come la vittima e con alle spalle dei precedenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Soffrano era alla guida della sua Citroen quando Greco e il figlio hanno attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali. Ne è nato un acceso litigio, culminato quando il 51enne ha estratto un coltello e ha colpito il pensionato al petto. Inutili i tentativi di soccorso prestati da una giovane anestesista che stava passando in quel momento. Soffrano intanto era risalito sull’auto ed era fuggito. Ma grazie alle testimonianze dei presenti, i carabinieri di Rivoli sono riusciti a rintracciarlo nella notte.

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