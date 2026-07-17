Decimomannu e Noragugume: il fuoco minaccia case e aziende 

Giornata difficile in tutta l’Isola sul fronte incendi. La situazione più grave a Decimomannu per un incendio scoppiato nel pomeriggio, tra le località di Terras Noas e Gutturu de Ladaminis. Le fiamme, sospinte dal vento e dal forte caldo, hanno minacciato la zona artigianale Pip nonché alcune aziende agricole e abitazioni. Una donna, nel tentativo di proteggere il proprio terreno, ha riportato lievi ustioni. Massiccio l’intervento dei soccorsi: cinque squadre dei Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e un elicottero hanno lavorato per ore. La sindaca Monica Cadeddu, accorsa sul posto, punta il dito sull’origine dolosa: «Un atto criminale che colpisce le nostre zone produttive». La prima cittadina ha rivolto un appello alla cittadinanza: «Collaborate e denunciate i responsabili».

Paura anche a Noragugume dove alle 16.30 è divampato un rogo arrivato a minacciare il paese e la piana di Ottana. Grande allarme per la casa di riposo e diverse aziende. Hanno operato vigili del fuoco di Nuoro e di Oristano, accanto a Corpo forestale, Forestas, Protezione civile supportati da 2 Canadair, il super puma e 3 elicotteri.

Momenti difficili anche ad Arcidano e nel Montiferru per un rogo che ha minacciato di boschi di Santu Lussurgiu. Immediato l’intervento di tre elicotteri, in serata la bonifica.

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