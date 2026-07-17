VaiOnline
Allarme continuo.
18 luglio 2026 alle 00:48

Decimomannu e Noragugume: il fuoco minaccia case e aziende 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata difficile in tutta l’Isola sul fronte incendi. La situazione più grave a Decimomannu per un incendio scoppiato nel pomeriggio, tra le località di Terras Noas e Gutturu de Ladaminis. Le fiamme, sospinte dal vento e dal forte caldo, hanno minacciato la zona artigianale Pip nonché alcune aziende agricole e abitazioni. Una donna, nel tentativo di proteggere il proprio terreno, ha riportato lievi ustioni. Massiccio l’intervento dei soccorsi: cinque squadre dei Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e un elicottero hanno lavorato per ore. La sindaca Monica Cadeddu, accorsa sul posto, punta il dito sull’origine dolosa: «Un atto criminale che colpisce le nostre zone produttive». La prima cittadina ha rivolto un appello alla cittadinanza: «Collaborate e denunciate i responsabili».

Paura anche a Noragugume dove alle 16.30 è divampato un rogo arrivato a minacciare il paese e la piana di Ottana. Grande allarme per la casa di riposo e diverse aziende. Hanno operato vigili del fuoco di Nuoro e di Oristano, accanto a Corpo forestale, Forestas, Protezione civile supportati da 2 Canadair, il super puma e 3 elicotteri.

Momenti difficili anche ad Arcidano e nel Montiferru per un rogo che ha minacciato di boschi di Santu Lussurgiu. Immediato l’intervento di tre elicotteri, in serata la bonifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcitana

«La 195 riaprirà il 24 luglio»

L’annuncio di Anas: cantiere concluso con una settimana di anticipo 
Luca Mascia
Il testo

Legge elettorale, nuovo round al Senato

Nodo preferenze: la maggioranza alla conta dopo la bocciatura alla Camera 
Genova

Le tragedie dei ragazzini in vacanza

Alice, 11 anni, annegata in piscina. Alessio, 15, folgorato al luna park 
la polemica

Trump sparge veleno sulle elezioni Usa: «Truccate dalla Cina»

L’accusa sull’esito del 2020 prepara la contestazione al voto di midterm 
svolta a Londra

«Sono pronto, cambierò il Regno Unito»

Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, sarà il nuovo premier 